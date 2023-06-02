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«Это будет величайшим успехом». Чарльз Баркли — о возможном чемпионстве «Майами»

Аналитик шоу Inside the NBA и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли выразил мнение, что потенциальное чемпионство «Майами Хит» может оставить яркий след в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если «Майами» всё-таки сможет стать чемпионом, то, на мой взгляд, это будет величайшим успехом для аутсайдера в истории», — заявил Баркли в эфире NBA TV.

Напомним, сегодня, 2 июня, пройдёт первый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 0-0.

«Денвер» в финале Западной конференции встретился с «Лос-Анджелес Лейкерс», где обыграл «озёрников» со счётом 4-0. Подопечные Майка Мэлоуна отдыхали более недели. Тем временем «Майами» пару дней назад закончил семиматчевую серию с «Бостон Селтикс».