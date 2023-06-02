Эксперт объяснил, почему Батлер может обойти Хардена в списке лучших игроков

Известный баскетбольный эксперт Ник Райт выразил мнение, что звёздный лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер может оспорить статус Джеймса Хардена как одного из лучших игроков НБА за последние 20 лет.

«Если Джимми Батлер станет чемпионом, то он выбьет Джеймса Хардена из первой десятки лучших игроков за последние 20 лет», — заявил Райт в эфире программы First Things First.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний Батлер принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 28,5 очка, семь подборов и 5,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,3, трёхочковых — 35,6.

Напомним, на данный момент проходит первый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит».