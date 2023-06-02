Николе Йокичу хватило одного матча, чтобы повторить легендарное достижение Леброна Джеймса

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.

Также Йокич стал всего вторым баскетболистом в НБА за последние 25 лет, которому удалось набрать 10 очков и 10 подборов за любую из половин финальной игры. До него это удавалось только Леброну Джеймсу. Тот достиг этого в своей 42-й финальной игре. Йокич же повторил рекорд сразу в первом же своём финальном матче.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс».