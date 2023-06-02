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Джимми Батлер в игре с «Денвером» набрал 13 очков. Это его худший показатель в плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

Американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер набрал в этой игре всего 13 очков. Этот показатель стал для Батлера худшим в текущем сезоне плей-офф НБА.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.

Также Йокич установил рекорд для дебютантов финальных серий по набору результативных передач. Сербский баскетболист отдал сразу 14 результативных пасов в своём первом матче в финальной серии. Это новый рекорд для дебютантов.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс».