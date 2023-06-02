Маррей набирает 25+ очков в шестом матче кряду, установив свою самую продолжительную серию

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

Американский разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей набрал 25 и более очков уже в шестом подряд для себя матче. Это самая результативная серию за всю карьеру баскетболиста.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.

Также Йокич установил рекорд для дебютантов финальных серий по набору результативных передач. Сербский баскетболист отдал сразу 14 результативных пасов в своём первом матче в финальной серии. Это новый рекорд для дебютантов.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс».