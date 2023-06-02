Джамал Маррей отреагировал на первую игру в финале плей-офф НБА с Йокичем
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Американский разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался о дебютной игре в финальной серии плей-офф НБА с сербским баскетболистом Николой Йокичем.
«Это было круто. Финал, Восточная конференция, первый раунд, второй раунд, мы просто хотим выиграть чемпионат, неважно, в какой серии. Я думаю, это просто беглый, красивый баскетбол. Мяч прыгает, а мы просто подыгрываем друг другу.
Яркий дебют Йокича в финале НБА
Просто читаю игру на баскетбольной площадке. Я думаю, в этом прелесть нашей команды, у нас так много разного оружия и так много разных взглядов, как я уже сказал, вы должны быть внимательны ко всем. Йокич доминировал до чётвертой четверти, и мне даже не показалось, что это так», — сказал Маррей на пресс-конференции.
Как прошёл первый матч «Денвер» — «Майами»
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