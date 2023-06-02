Майк Мэлоун: мы не хотели, чтобы «Майами» захватили контроль над серией у нас дома

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о важности победы в первом матче финальной серии против «Майами Хит».

«Насколько важна была победа? Я говорил об этом с игроками прямо перед началом матча. Я напомнил им, что «Хит» взяли первую игру в Милуоки в первом раунде, во втором раунде они победили в первом матче в Нью-Йорке, в финале конференции «Майами» одолели «Бостон» также в первом матче в гостях. Мы не хотели, чтобы «Майами» захватили контроль над серией у нас дома», — ответил Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.

Встреча закончилась победой «Денвера» со счётом 104:93. Счёт в серии 1-0 в пользу «Наггетс». Эта победа в финальной серии стала первой в истории организации из Колорадо.