Джамал Маррей — о Николе Йокиче: он замечательный распасовщик

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал о стиле игры сербского центрового Николы Йокича.

«Если все партнёры хорошо исполняют броски, нет причины самому форсировать попытки. Йокич именно так и контролирует ход игры. Он замечательный распасовщик. «Майами» стараются прикрывать Николу всеми возможными способами, не дают ему набирать очки, поэтому он просто играет в свою игру, играет на партнёров», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.

«Денвер» одержал победу в первом матче финальной серии против «Майами» со счётом 104:93. Йокич оформил трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Никола исполнил лишь 12 попытков бросков за весь матч.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс».