Джамал Маррей — о Николе Йокиче: он замечательный распасовщик
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал о стиле игры сербского центрового Николы Йокича.
«Если все партнёры хорошо исполняют броски, нет причины самому форсировать попытки. Йокич именно так и контролирует ход игры. Он замечательный распасовщик. «Майами» стараются прикрывать Николу всеми возможными способами, не дают ему набирать очки, поэтому он просто играет в свою игру, играет на партнёров», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.
Яркий дебют Йокича в финале НБА
«Денвер» одержал победу в первом матче финальной серии против «Майами» со счётом 104:93. Йокич оформил трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Никола исполнил лишь 12 попытков бросков за весь матч.
Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс».
Комментарии Майка Мэлоуна
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