Мария Вадеева — о карьере в женской НБА: мне тяжело играть целый год без перерыва

Центровая ЖБК УГМК Мария Вадеева рассказала о том, почему уже на протяжении трёх лет не выступает в женской НБА, а также поступают ли ей всё ещё предложения из-за океана.

«Взяла паузу в своей карьере в WNBA. Честно, мне тяжело играть в баскетбол целый год без перерыва. Поэтому пропускаю уже третий сезон. Если почувствую, что меня снова тянет туда, то поеду.

«Спаркс» приглашают меня каждый год, ждут. И не только они. Например, в БК УГМК вторым тренером работал Джеймс Уэйд. Сейчас он возглавляет «Чикаго Скай» и приглашал меня к себе в команду. Это приятно, но я хочу насладиться жизнью. Чуть-чуть наелась баскетболом.

Сейчас поняла, что мне необходимо время на восстановление. Не только физическое, но и моральное. После полноценного лета без большого баскетбола намного легче вступать в новый сезон. Но, повторюсь, я не закрываю для себя возможность поехать в НБА, если почувствую определенный отклик», — приводит слова Вадеевой «Спорт-экспресс».