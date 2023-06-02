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Джамал Маррей: мы наладили отличное взаимопонимание в команде

Джамал Маррей: мы наладили отличное взаимопонимание в команде
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал об отличном взаимопонимании между игроками команды.

«Перед началом нынешнего сезона к нам пришли восемь новых игроков. Я думаю, что мы наладили отличное взаимопонимание в команде, чётко сформировали наш стиль игры и все вовлечены в процесс. Это даёт отличные результаты. Все терпеливы, все ждут своего броска, потому что знают, что мы сможем найти для них хорошие позиции», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.

«Денвер» победил «Майами» в первом матче финальной серии со счётом 104:93. Команда из Колорадо в общей сложности сделала 29 результативных передач за матч. Маррей отметился дабл-даблом: 26 очков и 10 ассистов.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс».

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