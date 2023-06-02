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Эрик Споэльстра: наш настрой во второй половине был намного лучше

Эрик Споэльстра: наш настрой во второй половине был намного лучше
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра поделился впечатлениями от первого матча серии с «Денвер Наггетс».

«Они действовали в довольно хорошем ритме, особенно в первой половине. Наш настрой во второй половине был намного лучше, но чтобы надеяться на победы на данном уровне, подобный настрой нужно держать весь матч. При этом даже при наличии такого настроя нельзя рассчитывать, что сможешь реализовывать все владения, которые хочешь.

Когда выходишь в финал, не ждёшь, что будет легко. Это большой вызов, который требует ещё больших усилий. Мы начнём работать и посмотрим, что можем сделать лучше, что можем сделать с большим старанием и концентрацией», — рассказал Споэльстра на послематчевой пресс-конференции.

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