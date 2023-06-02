Джеймс Эннис не сыграет за «Самару» в следующем сезоне
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БК «Самара» объявила, что форвард Джеймс Эннис покидает команду, сообщает официальный сайт клуба.
Эннис присоединился к самарскому клубу в прошлое межсезонье и провёл отличный сезон. За 30 сыгранных матчей Джеймс в среднем набирал 14,2 очка и 4,9 подборов. Также он стал первым в истории «Самары» участником Матча всех звёзд, где набрал 17 очков и семь подборов.
«Самара» заняла седьмое место по итогам первого этапа Единой Лиги ВТБ и попала в группу Б. Поволжский клуб занял четвёртое место по итогам второго этапа, отстав от зоны плей-офф на два очка.
32-летний баскетболист провёл 8 лет в НБА, успев сыграть за семь команд в лиге. В среднем он набирал 6,7 очков и 3,3 подбора, проводя на площадке 20 минут.
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