Источник: «Лейкерс» повторят любое предложение по Остину Ривзу до $ 100 млн

На подкасте Hoopshype журналист Майкл Скотто и автор The Athletic Йован Буха обсудили будущее защитника Остина Ривза в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ривз станет ограниченно свободным агентом в грядущее межсезонье.

«Я уверен, что «Лос-Анджелес Лейкерс» повторит любое предложение по Ривзу до $ 100 млн на четыре года. «Лейкерс» видят в нём третьего лучшего игрока команды, учитывая то, какой сезон он провёл. Он вырос и стал по сути «18-5-5» баскетболистом с великолепной эффективностью бросков. Он стал одним из важнейших факторов того, какой рывок сделала во второй половине сезона команда из Лос-Анджелеса.

Я думаю, они оставят его. Конечно, наилучшим вариантом для них будет, если он согласится на тот контракт, который они могут сразу дать ему — $ 54 млн на четыре года», — сказал Буха на подкасте Hoopshype.