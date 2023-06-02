Ник Нёрс заявил, что был бы рад, если бы Джеймс Харден вернулся в «Филадельфию»
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Новый главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс посетил пресс-конференцию, посвящённую назначению на должность. Одной из главных тем конференции стал звёздный защитник Джеймс Харден.
Ник отметил, что Харден отличный игрок и он был бы рад, если бы тот вернулся в команду на следующий сезон. Одним из аргументов для того, чтобы Джеймс остался в команде, тренер считает возможность побеждать. Нёрс отметил высокий уровень «Сиксерс»: «Я думаю, эта команда могла бы играть прямо сейчас в финальной серии».
Ожидается, что американский баскетболист не воспользуется опцией на следующий сезон и будет доступен как свободный агент. Сообщалось, что «Филадельфия» не намерена выдавать максимальный контракт игроку на четыре года.
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