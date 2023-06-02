Брэд Стивенс: мы хотим, чтобы Джейлен Браун остался в «Бостоне»

Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс высказал своё отношение к звёздному атакующему защитнику Джейлену Брауну. Идут сообщения о том, что «Бостон» может обменять игрока в ближайшее межсезонье.

«У меня были только отличные разговоры с Джейленом, но я не могу вдаваться в детали. Я не имею права говорить о деталях контракта, потому что ещё не время. Но я могу сказать без сомнений, что мы хотим, чтобы Джейлен остался, он является важной частью этой команды.

Мы верим в него, я благодарен ему. Такие ребята, как он, несмотря на поражения, всё равно возвращаются к работе. Такое сложно найти. Браун провёл отличный сезон. Он — важнейший элемент нашего будущего», — приводит слова Стивенса SunHerald.