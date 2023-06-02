Комиссионер НБА: думаю, это похвально, что зарубежные игроки преданы своим странам
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Комиссионеру НБА Адаму Сильверу на пресс-конференции задали вопрос в преддверии чемпионата мира по баскетболу о том, что зарубежные игроки придают этому турниру большее значение, чем игроки американские.
«Я думаю, это похвально, что зарубежные игроки преданы своим странам. Они выросли в других традициях, где чемпионат мира имеет больше значения, чем для нас, поскольку у них есть настолько крупный футбольный турнир. Думаю, мы видим, что американские баскетболисты больше нацелены на Олимпиады, тут нельзя упрекнуть ни в чём их. Иногда это происходит и в цикл чемпионатов мира», — ответил Сильвер на пресс-конференции.
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Азии, а именно в Филиппинах, Японии и Индонезии, с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
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