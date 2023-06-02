Аарон Гордон: в старости буду говорить детям, что в своё время закрывал Леброна и Батлера

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон рассказал об ощущениях от игры против звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в полуфинале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и против лидера «Майами Хит» Джимми Батлера в финале турнира.
В первом матче между «Денвером» и «Майами» победу одержали «Наггетс» со счётом 104:93 и повели в финальной серии — 1-0.
«Когда мне будет лет 90, я буду сидеть в своём кресле-качалке и рассказывать детям, что да, в своё время я закрывал Леброна и Батлера. Это часть игры, я просто делаю то, что требуется команде. Всё дело в общих усилиях. Чтобы успешно обороняться, нужны все пять человек на площадке», — приводит слова Гордона YouTube-канал House of Highlights.
Вторая игра пройдёт в ночь на 5 июня.
- 2 июня 2023
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