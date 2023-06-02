Уиндхорст: всё говорит о том, что наказание для Моранта будет серьёзным

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию со звёздным разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом и его возможным отстранением.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер высказался по поводу инцидента с Морантом и заявил, что пока решение о дисциплинарных санкциях в отношении игрока не будет объявлено публично. Во всяком случае, до завершения финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я такого ещё никогда не слышал. Ситуация серьёзная, и всё указывает на то, что и наказание будет серьёзным», — сказал Уиндхорст в программе Get Up.

Напомним, 14 мая «Мемфис» отстранил Джа Моранта от команды после того, как в Сети вновь появилось видео, где игрок был с огнестрельным оружием в руках. До этого в марте с Морантом был аналогичный инцидент, в результате которого его отстранили на восемь матчей.