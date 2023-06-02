Джей Джей Редик: Йокич и Маррей — лучший дуэт НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал дуэт игроков «Денвер Наггетс» Николы Йокича и Джамала Маррея лучшим во всей лиге.
«Да, их спокойно можно назвать лучшим дуэтом в НБА. Дело тут не в рейтинге Маррея и Йокича в игре NBA 2K или в каких-то статистических показателях. Важно то, как они влияют на игру «Денвера». Баскетбол — это командный вид спорта. Между Николой и Джамалом есть какая-то интуитивная связь. Они чувствуют друг друга, и вся команда завязана на них», — сказал Редик в программе First Take.
В нынешнем сезоне «Денвер Наггетс» впервые в истории вышел в финал НБА, где их соперником стал «Майами Хит». Первый матч остался за «Денвером» — 104:93. Вторая игра пройдёт в ночь на 5 июня.
- 2 июня 2023
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