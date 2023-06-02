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Эксперт: связка Тейтума и Брауна себя исчерпала

Эксперт: связка Тейтума и Брауна себя исчерпала
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о том, что связка лидеров «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума себя исчерпала.

«На мой взгляд, их дуэт подошёл к концу. Тейтум демонстрирует свой лучший баскетбол, когда берёт на себя роль главной звезды команды. Это тот игрок, вокруг которого «Бостон» должен строить команду. Сможет ли Джейлен Браун взять на себя другую роль? Опрометчиво ждать этого от молодого игрока. Не знаю, как дальше всё сложится, но я думаю, что их связка себя исчерпала», — сказал Перкинс в программе First Take.

«Бостон» вылетел в полуфинале плей-офф НБА от «Майами Хит», проиграв серию со счётом 3-4. В прошлом сезоне «Селтикс» дошли до финала, но уступили там «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

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