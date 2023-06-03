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Бэм Адебайо повторил клубное достижение Уэйда, Леброна, Батлера и Боша

Бэм Адебайо повторил клубное достижение Уэйда, Леброна, Батлера и Боша
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Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо во время первого матча финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (104:93, 0-1 в серии) набрал 26 очков, 13 подборов и пять результативных передач.

Как сообщает портал ESPN Stats & Info, Адебайо таким образом стал пятым игроком в истории «Майами», достигшим отметки в 1000 очков за карьеру в играх плей-офф. Ранее это удавалось Дуэйну Уэйду, Леброну Джеймсу, Джимми Батлеру и Крису Бошу.

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Отмечается, что 25-летний баскетболист также является вторым игроком в истории «Хит» после Дуэйна Уэйда с 1000 очками за карьеру в плей-офф до 25-летнего возраста.

В нынешнем розыгрыше постсезона Адебайо принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 17,3 очка, 9,4 подбора и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,5, штрафных — 79,7.

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