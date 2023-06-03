Роберт Орри рассказал о своём самом лёгком чемпионстве в НБА, упомянув Леброна Джеймса

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри вспомнил финальную серию 2007 года, где баскетболист, выступавший тогда за «Сан-Антонио Спёрс» встречался с «Кливленд Кавальерс» молодого Леброна Джеймса.

«Леброн тогда не был особо бросающим игроком, он больше полагался на рывки в «краску», на то, чтобы тебя затолкать, перепрыгнуть. Весь наш план состоял в том, чтобы сдваивать его каждый раз после пик-н-ролла. Их тогда тренировал Майк Браун, но толку было, как от водоноса.

Они просто скопировали наш плейбук, постоянно разыгрывали наши же комбинации. Мы сразу подумали о том, что это будет легчайшая серия. Потому мы и одолели их всухую. Это было одно из легчайших чемпионств, потому что они не были готовы. Леброн был молодой, и когда мы его сдваивали, кто ещё набирал бы очки в той команде?» — приводит слова Орри Fadeaway World с подкаста ALL THE SMOKE.