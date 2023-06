Майкл Портер оценил влияние Йокича и Маррея на нападение «Денвера»

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший прокомментировал влияние одноклубников Николы Йокича и Джамала Маррея на розыгрыш атак «Денвера» в целом.

«Игра Йокича и Маррея просто смертоносна. Именно поэтому я и, допустим, Кентавиус [Колдуэлл-Поуп] часто оказываемся в углу, пытаясь создать для них пространство», — сказал Портер в подкасте Old Man and the Three.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 24-летний баскетболист принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 14,6 очка, 8,3 подбора и 1,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,3, трёхочковых — 38,6.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» — 1-0 в пользу «Наггетс». Вторая игра состоится в понедельник, 5 июня. Начало — 3:00 по мск.