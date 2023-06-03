Мэджик Джонсон: размеры игроков «Денвера» будут большой проблемой для «Майами»
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Легендарный разыгрывающий Мэджик Джонсон написал о том, какой фактор станет особенно проблемным для «Майами Хит» во время финальной серии с «Денвер Наггетс».
«Размеры игроков «Денвера» будут большой проблемой для «Майами», — написал в своих социальных сетях Джонсон.
Средний рост стартовых игроков «Майами» в этом сезоне был самым низким среди всех команд лиги — 196,4 сантиметра. Средний рост игроков «Денвера» составляет 202,6 сантиметра, что является пятым показателем во всей лиге.
Как прошёл первый матч «Денвер» — «Майами»
В стартовом составе «Наггетс» стоит выделить сербского центрового Николу Йокича (211 см), форварда Аарона Гордона (206 см), форварда Майкла Портера (208 см). Также со скамейки выходит форвард Джефф Грин (203 см).
Мнение Гарнетта о финальной серии
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