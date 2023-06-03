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Мэджик Джонсон: размеры игроков «Денвера» будут большой проблемой для «Майами»

Мэджик Джонсон: размеры игроков «Денвера» будут большой проблемой для «Майами»
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Легендарный разыгрывающий Мэджик Джонсон написал о том, какой фактор станет особенно проблемным для «Майами Хит» во время финальной серии с «Денвер Наггетс».

«Размеры игроков «Денвера» будут большой проблемой для «Майами», — написал в своих социальных сетях Джонсон.

Средний рост стартовых игроков «Майами» в этом сезоне был самым низким среди всех команд лиги — 196,4 сантиметра. Средний рост игроков «Денвера» составляет 202,6 сантиметра, что является пятым показателем во всей лиге.

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В стартовом составе «Наггетс» стоит выделить сербского центрового Николу Йокича (211 см), форварда Аарона Гордона (206 см), форварда Майкла Портера (208 см). Также со скамейки выходит форвард Джефф Грин (203 см).

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