Источник: Мо Бамба и Малик Бизли вряд ли вернутся в «Лейкерс» на следующий сезон

Репортёр «Лос-Анджелес Лейкерс» на The Athletic Йован Буха сообщил, что центровой Мо Бамба и защитник Малик Бизли вряд ли останутся в составе «озёрников» на следующий сезон.

Бизли был обменян в «Лейкерс» в феврале этого года из «Миннесоты Тимбервулвз». В регулярном сезоне Малик нередко выходил в стартовом составе (14 раз), в других случаях получал заметные минуты со скамейки. За 26 матчей за «Лейкерс» в регулярном сезоне он набирал в среднем 11 очков за 24 минуты на площадке.

В плей-офф игровое время игрока заметно снизилось: восемь минут и три очка в среднем. У команды из Лос-Анджелеса есть опция не продлевать контракт с игроком на следующий год, иначе зарплата Малика будет составлять около $ 16 млн.

Мо также оказался в команде в результате февральских обменов, но из-за травмы игрок сыграл лишь девять матчей за калифорнийскую команду. Контракт с зарплатой $ 10 млн не гарантирован на следующий год.