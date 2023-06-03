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Донован Митчелл сравнил нынешний «Денвер» со временами «пузыря»

Донован Митчелл сравнил нынешний «Денвер» со временами «пузыря»
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал про то, чем нынешний «Денвер Наггетс» лучше той команды, которая выходила в финал Западной конференции в сезоне-2019/2020.

«Эта команда более универсальна. Сейчас у них больше игроков, которые могут быть мобильны в защите, никакого неуважения к Полу Миллсэпу. Теперь Йокич не опускается при защите от пик-н-ролла, он встречает игроков высоко. В «пузыре» они постоянно опускались, защищаясь против меня.

Теперь у них есть Аарон Гордон, Майкл Портер, которые быстро прогрессируют. Раньше у них не было таких людей в обороне. И да, у них есть ещё Колдуэлл-Поуп, который за всеми бегает весь матч. У них много качественных игроков», — заявил Митчелл на прямой трансляции Tidal League.

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