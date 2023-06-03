Редик назвал пять самых сложных для защиты игроков, Леброн и Дончич — вне списка

Экс-баскетболист НБА Джей Джей Редик составил список из пяти баскетболистов в лиге, против которых наиболее сложно защищаться.

«Давайте начнём с номера 5. Кевин Дюрант. 55-40-90 в сезоне. Три сезона или более с 55%-ной эффективностью средних бросков, никто в истории такого не совершал. 213 сантиметров, умеет обращаться с мячом, может набирать очки с любого места на площадке.

Номер 4 — Джоэл Эмбиид. Лидер по среднему количеству набранных очков за игру в последних двух сезонах. Провоцирует на себе фолы лучше, чем кто-либо в лиге. Это одна из причин, почему против него так сложно обороняться, и, когда он применяет свои физические данные, он практически неостановим.

Номер 3 — Стефен Карри. На мяче, мы это видели в серии с «Лейкерс, «Уорриорз» могли делать всё, что хотели, когда он разыгрывал пик-н-ролл. Без мяча — один из сложнейших игроков для защиты. Ты должен быть прилеплен к нему, он может исполнить бросок в любую секунду.

Первое место делят Яннис Адетокунбо и Никола Йокич. Не могу решить между ними. Никола — трипл-дабл-машина. Чтобы остановить Янниса, особенно в переходных стадиях, нужно несколько человек», — рассказал Редик на шоу First Take.