Стивен Эй Смит: 25-матчевая дисквалификация для Моранта — это было бы справедливо

Известный аналитик шоу FIrst Take на телеканале ESPN Стивен Эй Смит высказал своё мнение насчёт того, какого вида наказание должен понести звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант за инцидент в прямом эфире социальной сети.

«Вчера, перед первой игрой финала, комиссионер Адам Сильвер на пресс-конференции сообщил, что были выявлены дополнительные детали инцидента. Он заявил, что точно знает, что они собираются сделать, но они не хотят отвлекать фанатов от финальной серии. Мы знаем, что это плохие новости, ибо если бы это были хорошие новости — их бы уже объявили.

Есть люди, которые считают, что Моранта стоит отстранить от НБА на целый сезон. Я сразу скажу, что буду разъярён, если ему дадут такое наказание. Я понимаю, что бренд лиги не хочет ассоциироваться с оружием, но наказание не должно быть таким жестоким. Думаю, 25-матчевая дисквалификация для Моранта — это было бы справедливо», — заявил Смит на подкасте The Stephen A. Smith Show.