Крис Бруссард: я уважаю «Майами», но «Денвер» просто лучше

Аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Крис Бруссард поделился впечатлениями от первого матча финальной серии между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

«Я уважаю «Майами» за их сердце, их смелость, их жёсткость, их тренера, их понимание игры, но они не сравнятся в таланте с «Денвером». Они мне напоминают «Никс» 1999 года, ещё одна команда, вышедшая в финал с восьмым посевом. Они прошли Восток, их боялись, но «Спёрс» оказались слишком сильны. Также «Майами» мне напоминает «Кливленд» 2007 года. Та же история. Тот же сценарий ждёт и «Хит».

Мы все знаем, что Эрик Споэльстра великолепный тренер. А также мы знаем, что «Денвер» не лучшая команда по защите «краски». Так почему «Майами» не атаковал их под кольцом? Габариты игроков «Наггетс». Размер имеет значение», — сказал Бруссард на шоу First Things First.