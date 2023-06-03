Ник Нёрс попрощался с «Торонто Рэпторс»

Новоиспечённый тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс оставил прощальное сообщение Канаде и «Торонто Рэпторс».

«Спасибо. Моя семья и я лично будем вечно благодарны за любовь и поддержку, которую вы нам дали. Хочу поблагодарить город Торонто, всю организацию «Рэпторс», владельцев. Мы будем скучать по людям, по городу, по стране, которую называли домом на протяжении 10 лет. Через фонды мы продолжим помогать тому сообществу, которое столько нам дало», — написал Нёрс в своих социальных сетях.

Ник работал в организации «Рэпторс» с 2013 года, где сначала пять лет проработал ассистентом тренера, а с 2018 года стал главным наставником команды. В 2019 году Нёрс привёл «Торонто» к первому и пока что единственному в истории чемпионству.