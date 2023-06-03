Ник Нёрс: Эмбиид и я начнём с разговора о том, как мы можем пройти дальше в плей-офф

Новый тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс рассказал, как он может помочь команде и лично звёздному центровому Джоэлу Эмбииду достичь успеха в плей-офф.

«В первую очередь Эмбиид и я начнём с разговора о том, как мы можем пройти дальше в плей-офф. Я могу ссылаться только на свой опыт в 2019 году. Нужно сделать так, чтобы у всех игроков ротации была возможность проявить себя в той или иной игре, нужно чаще задействовать глубину нашего состава, потому что поход за чемпионством — это всегда коллективная история.

Никто не может быть хорош каждую игру, так что очень важно иметь партнёров, которые могут взять на себя ответственность в такие моменты», — сказал Нёрс в интервью журналисту Джону Кларку.