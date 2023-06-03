Трэйси Макгрэди: фанаты «Селтикс», которые хотят обмена Брауна, сумасшедшие

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди высказался о том, нужно ли сохранить дуэт Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума в «Бостон Селтикс» на будущее.

«Брауну — 26, Тейтуму — 25. Зачем избавляться от них? Я не понимаю. Я не понимаю, зачем избавляться от тех ребят, которые выводили команду в финал НБА, которые уже четыре раза играли в финале Восточной конференции. Когда-нибудь настанет момент, и они принесут чемпионство команде.

У «Селтикс» слишком требовательные поклонники. Если команда не завоёвывает титулы каждый год, нужно всех увольнять. Они хотят обменять Джейлена, пересобрать команду и прочие радикальные вещи. Я бы ни за что не избавился от Брауна. Леброн, Карри и Дюрант уже стареют. А ребятам из «Бостона» 25 и 26 лет. Вы не сможете найти дуэт лучше этого», — высказался Трэйси на Showtime Basketball.