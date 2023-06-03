Агент Леброна Джеймса ответил на вопрос о возможном завершении карьеры игрока

Агент звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол ответил на вопрос о том, сыграет ли баскетболист в следующем сезоне.

«Я тоже надеюсь, как и вы. Посмотрим», — приводит слова Пола USA TODAY, ссылаясь на Cleveland.com.

Слухи об уходе Джеймса из баскетбола появились сразу после того, как 38-летний баскетболист выступил на пресс-конференции после проигранной серии с «Денвер Наггетс» со словами о том, что ему предстоит многое обдумать насчёт своего будущего в лиге.

Также на днях четырёхкратный чемпион НБА выложил в своих социальных сетях пост со строчками легендарного хип-хоп-исполнителя Jay-Z: «Я должен быть номером один в любых списках. Мы увидим, что произойдёт, когда я перестану существовать».