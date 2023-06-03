Зоран Лукич высказался о мотивации игроков приезжать в сборную

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич при помощи примера рассказал, что заставляет игроков соглашаться приезжать на тренировочный сбор, несмотря на отсутствие официальных матчей ввиду бана.

«Приведу пример: я хотел освободить одного из старших игроков от этого сбора. На мой звонок он ответил словами: «Я не хочу отдыхать, я хочу приехать». Для меня это стало огромным сюрпризом, я не ожидал такого ответа. И не мог отказать, видя такое желание работать в команде. Так выглядят наше общение и наши эмоции, так можно передать стремление игроков быть частью сборной», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.

Тренировочный сбор проходит с 27 мая по 11 июня в УТЦ «Новогорск».