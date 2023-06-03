Зоран Лукич высказался о мотивации игроков приезжать в сборную
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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич при помощи примера рассказал, что заставляет игроков соглашаться приезжать на тренировочный сбор, несмотря на отсутствие официальных матчей ввиду бана.
«Приведу пример: я хотел освободить одного из старших игроков от этого сбора. На мой звонок он ответил словами: «Я не хочу отдыхать, я хочу приехать». Для меня это стало огромным сюрпризом, я не ожидал такого ответа. И не мог отказать, видя такое желание работать в команде. Так выглядят наше общение и наши эмоции, так можно передать стремление игроков быть частью сборной», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.
Тренировочный сбор проходит с 27 мая по 11 июня в УТЦ «Новогорск».
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