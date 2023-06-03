Никола Йокич назвал трёх баскетболистов, которыми восхищался в детстве

Звёздный центровой клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о баскетболистах, которые вдохновляли его до прихода в американскую лигу.

«Я не следил пристально за НБА, потому что в Сербии игры транслировались в 3-4 часа утра. Когда появился YouTube, мне было 15 лет, и я смотрел Мэджика из-за его передач, Хакима [Оладжьювона] из-за его передвижений и Джордана, потому что это Джордан», — приводит слова Йокича издание The Players' Tribune.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 47,5.

Второй матч «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» состоится 5 июня. Начало — в 3:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу подопечных Майка Мэлоуна.