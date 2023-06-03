Скаут НБА: Джимми Батлер должен входить в топ-10 игроков лиги

Лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Джимми Батлер должен входить в десятку лучших игроков лиги, считает анонимный скаут.
«До этого плей-офф я бы сказал, что он входит в двадцатку лучших игроков лиги. Но сейчас он должен входить в десятку. Его конкурентоспособность одна из лучших, а воля к победе является примером. И он проявляет эти качества тогда, когда это необходимо. Его резюме говорит само за себя», – приводит слова анонима издание The Miami Herald.
В нынешнем плей-офф Батлер сыграл 20 матчей, в среднем набирая 27,5 очков и выполняя 5,8 передач.
Напомним, второй матч финальной серии НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» состоится 5 июня, начало — в 3:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу подопечных Майка Мэлоуна.
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