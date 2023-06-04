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Эрик Споэльстра сообщил, что Тайлер Хирроу не сыграет во втором матче финальной серии

Эрик Споэльстра сообщил, что Тайлер Хирроу не сыграет во втором матче финальной серии
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал статус защитника Тайлера Хирроу. Напомним, баскетболист получил травму руки в первой серии Восточной конференции.

«Его статус совсем не изменился. Я не пытаюсь быть скрытным или что-то такое. Вообще не знаю, откуда появилась информация о возможном возвращении Хирроу во втором матче финальной серии. Мы сфокусированы на его лечении, восстановлении. Он готовится, тренируется. Когда он сможет выйти на площадку — я вам сообщу», — сообщил Споэльстра на пресс-конференции.

«Майами» уступил «Денвер Наггетс» в первом матче финала НБА со счётом 93:104. Следующий матч пройдёт в Денвере 5 июня в 03:30 по мск.

Хирроу в регулярном сезоне в среднем набирал 20,1 очко, 5,4 подборов и 4,2 результативные передачи.

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