Эрик Споэльстра: нужно найти путь к победе, даже если звёзды соперника играют отлично

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал о том, как сложно играть против звёздного сербского центрового Николы Йокича и разыгрывающего Джамала Маррея из «Денвер Наггетс».
«У них есть два игрока, которые могут набрать 50 очков в любой отдельной игре плей-офф. Один из них — трипл-дабл-машина, он любит задействовать своих партнёров. Чтобы сдержать его, нужно учесть кучу факторов, в том числе то, что оба игрока умеют как набирать очки, так и создавать возможности для ролевых игроков. Ну послушайте, это финал НБА. Я говорил об этом перед первой игрой. У нас крайне нелёгкое испытание. Нужно найти путь к победе, даже если звёзды соперника играют отлично. Мы доказали, что можем это делать и в итоге проходить дальше, вне зависимости от того, как пошла игра», — заявил Споэльстра на пресс-конференции.
- 4 июня 2023
-
08:34
-
07:43
-
06:58
-
06:06
-
04:49
-
02:56
-
01:22
-
00:12
- 3 июня 2023
-
22:14
-
22:00
-
20:15
-
19:00
-
18:21
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:20
-
14:57
-
14:04
-
13:24
-
13:08
-
12:29
-
11:21
-
10:37
-
10:06
-
09:33
-
08:07
-
07:54
-
07:13
-
07:01
-
06:38
-
06:38
-
04:50