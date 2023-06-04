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Эрик Споэльстра: нужно найти путь к победе, даже если звёзды соперника играют отлично

Эрик Споэльстра: нужно найти путь к победе, даже если звёзды соперника играют отлично
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал о том, как сложно играть против звёздного сербского центрового Николы Йокича и разыгрывающего Джамала Маррея из «Денвер Наггетс».

«У них есть два игрока, которые могут набрать 50 очков в любой отдельной игре плей-офф. Один из них — трипл-дабл-машина, он любит задействовать своих партнёров. Чтобы сдержать его, нужно учесть кучу факторов, в том числе то, что оба игрока умеют как набирать очки, так и создавать возможности для ролевых игроков. Ну послушайте, это финал НБА. Я говорил об этом перед первой игрой. У нас крайне нелёгкое испытание. Нужно найти путь к победе, даже если звёзды соперника играют отлично. Мы доказали, что можем это делать и в итоге проходить дальше, вне зависимости от того, как пошла игра», — заявил Споэльстра на пресс-конференции.

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