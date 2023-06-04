Эрик Споэльстра: игра может быть совершенно другой во второй встрече

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал о деталях в атаке и обороне, которые будут важны во второй игре финальной серии с «Денвер Наггетс».

«Мы чувствуем, что мы можем сделать по-другому во второй встрече, но игра может быть совершенно другой завтра. Мы должны быть готовы к испытанию и сделать всё, что необходимо. Что касаемо наших дальних бросков? Пусть продолжают их бросать. Зажигайте.

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Как только они увидят два попадания подряд, тут же может быть третье или вообще даже шесть подряд, просто по щелчку пальцев. Самое главное, чтобы мы продолжали находить открытых игроков. Ну и, конечно, мы хотим немного сбалансировать наше нападение и сделать больший упор на атаку «краски», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.