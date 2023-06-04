Джамал Маррей: мы проделали хорошую работу по организации защиты

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал о том, как команде удалось ограничить «Майами Хит» до лишь двух попыток бросков со штрафной в первом матче финальной серии.

«Мы просто сразу поняли, что они собираются делать. Они бросают много трёхочковых, они не так часто идут в «краску», у них недостаточно игроков такого типа. Они не смогли исполнить немало открытых бросков, впрочем, как и мы тоже. Так что да, нужно просто оставаться дисциплинированными. Я думаю, мы проделали хорошую работу по организации защиты. У нас всегда были ребята на подстраховке. Как я уже сказал, мы знали, что они попытаются набирать на себе фолы, так что старались защищаться, не нарушая правил», — сказал Маррей на пресс-конференции.