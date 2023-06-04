Джамал Маррей: мы проделали хорошую работу по организации защиты
Поделиться
Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал о том, как команде удалось ограничить «Майами Хит» до лишь двух попыток бросков со штрафной в первом матче финальной серии.
«Мы просто сразу поняли, что они собираются делать. Они бросают много трёхочковых, они не так часто идут в «краску», у них недостаточно игроков такого типа. Они не смогли исполнить немало открытых бросков, впрочем, как и мы тоже. Так что да, нужно просто оставаться дисциплинированными. Я думаю, мы проделали хорошую работу по организации защиты. У нас всегда были ребята на подстраховке. Как я уже сказал, мы знали, что они попытаются набирать на себе фолы, так что старались защищаться, не нарушая правил», — сказал Маррей на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2023
-
11:48
-
10:54
-
09:59
-
09:46
-
08:34
-
07:43
-
06:58
-
06:06
-
04:49
-
02:56
-
01:22
-
00:12
- 3 июня 2023
-
22:14
-
22:00
-
20:15
-
19:00
-
18:21
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:20
-
14:57
-
14:04
-
13:24
-
13:08
-
12:29
-
11:21
-
10:37
-
10:06
-
09:33
-
08:07
-
07:54
-
07:13
Партнерский контент