Бывший тренер «Портленда» Терри Стоттс станет ассистентом Эдриана Гриффина в «Милуоки»
Поделиться
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что экс главный тренер «Портленд Трэйл Блейзерс» Терри Стоттс финализирует процесс присоединения к новому тренерскому штабу в «Милуоки Бакс».
«Милуоки» уволил Майка Буденхольцера после неожиданного проигрыша в серии первого раунда Восточной конференции с «Майами Хит». «Бакс», будучи лидерами Востока по итогам регулярного сезона, уступили «Хит» со счётом 1-4. Команда из Висконсина назначила нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента из «Торонто Рэпторс».
Назначение Эдриана Гриффина
Стоттс проработал в «Портленде» с 2012 по 2021 год. Лучшим результатом команды в этот период стал выход в финал Западной конференции в 2019 году, где «Трэйл Блэйзерс» проиграли серию с «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 0-4.
У «Санз» всё будет хорошо?
Комментарии
- 4 июня 2023
-
15:01
-
14:01
-
13:46
-
12:15
-
11:48
-
10:54
-
09:59
-
09:46
-
08:34
-
07:43
-
06:58
-
06:06
-
04:49
-
02:56
-
01:22
-
00:12
- 3 июня 2023
-
22:14
-
22:00
-
20:15
-
19:00
-
18:21
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:20
-
14:57
-
14:04
-
13:24
-
13:08
-
12:29
-
11:21
-
10:37
-
10:06
Партнерский контент