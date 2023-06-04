Бывший тренер «Портленда» Терри Стоттс станет ассистентом Эдриана Гриффина в «Милуоки»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что экс главный тренер «Портленд Трэйл Блейзерс» Терри Стоттс финализирует процесс присоединения к новому тренерскому штабу в «Милуоки Бакс».

«Милуоки» уволил Майка Буденхольцера после неожиданного проигрыша в серии первого раунда Восточной конференции с «Майами Хит». «Бакс», будучи лидерами Востока по итогам регулярного сезона, уступили «Хит» со счётом 1-4. Команда из Висконсина назначила нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента из «Торонто Рэпторс».

Назначение Эдриана Гриффина ESPN: «Милуоки» утвердил нового главного тренера

Стоттс проработал в «Портленде» с 2012 по 2021 год. Лучшим результатом команды в этот период стал выход в финал Западной конференции в 2019 году, где «Трэйл Блэйзерс» проиграли серию с «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 0-4.