Джамал Маррей — о Николе Йокиче: на самом деле он хороший обороняющийся игрок

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался о защитных навыках звёздного сербского центрового Николы Йокича.
«На самом деле он хороший обороняющийся игрок. У него ловкие руки, а также он отлично понимает игру, знает, какие склонности есть у игроков противоположной команды. Он раздаёт указания, когда мы обороняемся против пик-н-ролла. Также он хорош в защите поста. Он всё умеет. Я думаю, он отлично справляется в обороне.
У всех игроков есть слабые места, и, когда мы называем, что оборона — это самая слабая сторона у Николы, впечатляюще то, что он всё равно очень хорош по этому показателю на самом деле. На протяжении сезона он доказывает это, он сделал большой прогресс в этом направлении. И, думаю, он будет ещё лучше», — рассказал Маррей на пресс-конференции.
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