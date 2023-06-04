Джамал Маррей — о Николе Йокиче: на самом деле он хороший обороняющийся игрок

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался о защитных навыках звёздного сербского центрового Николы Йокича.

«На самом деле он хороший обороняющийся игрок. У него ловкие руки, а также он отлично понимает игру, знает, какие склонности есть у игроков противоположной команды. Он раздаёт указания, когда мы обороняемся против пик-н-ролла. Также он хорош в защите поста. Он всё умеет. Я думаю, он отлично справляется в обороне.

Маррей — о защите «Наггетс» Джамал Маррей: мы проделали хорошую работу по организации защиты

У всех игроков есть слабые места, и, когда мы называем, что оборона — это самая слабая сторона у Николы, впечатляюще то, что он всё равно очень хорош по этому показателю на самом деле. На протяжении сезона он доказывает это, он сделал большой прогресс в этом направлении. И, думаю, он будет ещё лучше», — рассказал Маррей на пресс-конференции.