Кто станет победителем второго матча серии «Денвер» — «Майами»?

Завтра, 5 июня, пройдёт второй матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Денвера».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.
Напомним, самым результативным игроком первой встречи у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Также отличную игру провёл канадский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 26 очков, 10 передач и шесть подборов.
Центровой гостей Бэм Адебайо оформил дабл-дабл: 26 очков, 13 подборов и пять передач. Также стоит выделить нигерийского разыгрывающего «Майами» Гэйба Винсента. Он набрал 19 очков, совершил два подбора и отдал пять передач.
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