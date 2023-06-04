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Джимми Батлер обратился к Калебу Мартину и Максу Страсу

Джимми Батлер обратился к Калебу Мартину и Максу Страсу
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер обратился со словами поддержки к своим партнёрам по команде форвардам Калебу Мартину и Максу Страсу.

«Я всё так же буду отдавать вам передачи. Даже если вы не забросите мяч следующие десять раз, я вам в одиннадцатый раз отдам передачу, если вы будете свободны. Вы никогда не будете причиной поражения нашей команды. Это всегда коллективный труд. Я хочу, чтобы вы брали на себя те же броски, что брали раньше.

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Оставайтесь такими же напористыми, ибо именно из-за вас мы уже одержали столько побед. И вы станете причиной, по которой мы выиграем матчи сейчас, и это ничего не изменит. Я верю в этих ребят. Мы все их поддерживаем. А поскольку вас все поддерживают, у вас остаётся одна работа: бросайте мячи», — выступил Батлер на пресс-конференции.

В первом матче финальной серии с «Денвер Наггетс» Страс и Мартин в общей сложности реализовали один бросок из 11 попыток.

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