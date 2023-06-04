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Майк Мэлоун: думаю, перформанс Йокича в защите можно считать позитивным

Майк Мэлоун: думаю, перформанс Йокича в защите можно считать позитивным
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун оценил уровень оборонительной игры звёздного сербского центрового Николы Йокича в нынешнем плей-офф.

«Думаю, перформанс Йокича в защите можно считать позитивным. Думаю, вам нужно вырваться за пределы того, что вы видите на поверхности. Обычно люди считают, что хороший оборонительный игрок в «краске» обязательно должен делать много блок-шотов и быть очень атлетичным. Никола просто использует другие методы.

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У него потрясающее понимание игры. У него хорошее чувство момента. У него очень ловкие руки, которые позволяют ему провоцировать рикошеты, перехваты и блоки. Он знает, куда вы дадите пас, куда надо выставить руки, куда надо переместиться», — рассказал Мэлоун на пресс-конференции.

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