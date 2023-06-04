Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Мэлоун: я не думаю, что мы сыграли хорошо в первом матче финальной серии

Майк Мэлоун: я не думаю, что мы сыграли хорошо в первом матче финальной серии
Комментарии

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о том, что, несмотря на уверенную победу в первом матче финальной серии с «Майами Хит» со счётом 104:93, команда из Колорадо сыграла не очень хорошо.

«Я не думаю, что мы сыграли хорошо в первом матче финальной серии. Я пересмотрел запись матча и посчитал, что «Майами» исполнил лишь 5 из 16 открытых трёхочковых бросков. Как я уже сказал сегодня утром своим игрокам, факт того, что мы допустили такое количество открытых бросков, является проблемой.

Оперативная информация
Чем же ответит Эрик Споэльстра? «Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала НБА. LIVE
Live
Чем же ответит Эрик Споэльстра? «Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала НБА. LIVE

Если вы думаете, что Макс Страс снова не забросит ни одного дальнего броска за девять попыток, если вы думаете, что Данкан Робинсон снова забросит лишь один трёхочковый из пяти, — вы ошибаетесь», — заявил Мэлоун на пресс-конференции.

У «Санз» всё будет хорошо?
«Попадёт в токсичную ситуацию». Фрэнк Вогель — идеальное решение для «Финикса»?
«Попадёт в токсичную ситуацию». Фрэнк Вогель — идеальное решение для «Финикса»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023