Майк Мэлоун: я не думаю, что мы сыграли хорошо в первом матче финальной серии

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о том, что, несмотря на уверенную победу в первом матче финальной серии с «Майами Хит» со счётом 104:93, команда из Колорадо сыграла не очень хорошо.

«Я не думаю, что мы сыграли хорошо в первом матче финальной серии. Я пересмотрел запись матча и посчитал, что «Майами» исполнил лишь 5 из 16 открытых трёхочковых бросков. Как я уже сказал сегодня утром своим игрокам, факт того, что мы допустили такое количество открытых бросков, является проблемой.

Если вы думаете, что Макс Страс снова не забросит ни одного дальнего броска за девять попыток, если вы думаете, что Данкан Робинсон снова забросит лишь один трёхочковый из пяти, — вы ошибаетесь», — заявил Мэлоун на пресс-конференции.