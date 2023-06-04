Митчелл объяснил, почему он считает Гилджес-Александера лучше Дончича
Поделиться
Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл сравнил Шея Гилджес-Александера и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.
«Я выберу Шея. Гилджес-Александер обладает более широким набором навыков. Но они оба хороши», — приводит слова Митчелла NBA Buzz.
В минувшем регулярном сезоне Лука в среднем набирал 32,4 очка, 8,6 подбора и восемь результативных передач. Несмотря на очередной яркий индивидуальный сезон, «Даллас» не попал даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
20:57
-
20:05
-
19:03
-
18:41
-
17:15
-
16:35
-
16:35
-
16:02
-
15:57
-
15:47
-
15:34
-
15:16
-
15:01
-
14:01
-
13:46
-
12:15
-
11:48
-
10:54
-
09:59
-
09:46
-
08:34
-
07:43
-
06:58
-
06:06
-
04:49
-
02:56
-
01:22
-
00:12
- 3 июня 2023
-
22:14
-
22:00
-
20:15
-
19:00
-
18:21
-
16:12
-
16:00
Партнерский контент