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Митчелл объяснил, почему он считает Гилджес-Александера лучше Дончича

Митчелл объяснил, почему он считает Гилджес-Александера лучше Дончича
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл сравнил Шея Гилджес-Александера и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

«Я выберу Шея. Гилджес-Александер обладает более широким набором навыков. Но они оба хороши», — приводит слова Митчелла NBA Buzz.

В минувшем регулярном сезоне Лука в среднем набирал 32,4 очка, 8,6 подбора и восемь результативных передач. Несмотря на очередной яркий индивидуальный сезон, «Даллас» не попал даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.

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