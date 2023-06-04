«Элитный уровень». Батлер оценил игру Йокича в защите

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался об игре центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в защите.

«Все постоянно говорят о том, как хорош Йокич в атаке, но в защите он тоже на элитном уровне.

Для своих габаритов он отлично двигается, заставляет соперников колебаться, отлично действует на подборе и быстро начинает атаку, находя передачей одноклубника, который готов бежать в отрыв», — приводит слова Батлера журналист Райан Блэкберн в социальных сетях.

Следующая игра серии между «Денвером» и «Майами» пройдёт 5 июня (3:30 мск). Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс». Это первый финал НБА в истории команды из Колорадо.