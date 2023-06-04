«Элитный уровень». Батлер оценил игру Йокича в защите
Поделиться
Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался об игре центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в защите.
«Все постоянно говорят о том, как хорош Йокич в атаке, но в защите он тоже на элитном уровне.
Для своих габаритов он отлично двигается, заставляет соперников колебаться, отлично действует на подборе и быстро начинает атаку, находя передачей одноклубника, который готов бежать в отрыв», — приводит слова Батлера журналист Райан Блэкберн в социальных сетях.
Следующая игра серии между «Денвером» и «Майами» пройдёт 5 июня (3:30 мск). Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс». Это первый финал НБА в истории команды из Колорадо.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
20:57
-
20:05
-
19:03
-
18:41
-
17:15
-
16:35
-
16:35
-
16:02
-
15:57
-
15:47
-
15:34
-
15:16
-
15:01
-
14:01
-
13:46
-
12:15
-
11:48
-
10:54
-
09:59
-
09:46
-
08:34
-
07:43
-
06:58
-
06:06
-
04:49
-
02:56
-
01:22
-
00:12
- 3 июня 2023
-
22:14
-
22:00
-
20:15
-
19:00
-
18:21
-
16:12
-
16:00
Партнерский контент