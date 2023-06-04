Инсайдер оценил вероятность перехода Кайри Ирвинга в «Лейкерс»

Один из инсайдеров НБА, чьё имя не называется, оценил вероятность перехода разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Лос-Анджелес Лейкерс».

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона он был обменян из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на яркую индивидуальную статистику двух лидеров, «Даллас» не смог выйти даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.

«Маверикс» закончили сезон с 24-м защитным рейтингом в лиге. Команда будет пытаться искать хороших игроков в обороне, чтобы сбалансировать двух звёздных баскетболистов. В последние недели начали появляться слухи о возможном переходе Кайри в «Лос-Анджелес Лейкерс».