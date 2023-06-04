Джамал Кроуфорд: Леброну осталось провести ещё два или три сезона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказал мнение по поводу того, сколько ещё сезонов в НБА проведёт Леброн Джеймс.

«Мне кажется, что Леброну осталось провести два или три сезона. В этом году он в среднем набирал по 30 очков за матч. Он уже давно поддерживает высочайший уровень. И меня очень впечатляет то, как долго он на нём находится.

Потому что тут нет выходных. Это как боксёрский поединок, когда ты Мейвезер или Али, ты должен быть очень резким, один неверный шаг — и что-то может пойти не так.

Нужно быть максимально вовлечённым, потому что молодые парни атакуют тебя в каждом матче. Ты соревнуешься сам с собой, потому что люди могут сказать: «О, это уже не тот Леброн 2016 года», — сказал Кроуфорд на YouTube-канале Dan Patrick Show.